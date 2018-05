Kokopelli lokt 3.750 bezoekers 15 mei 2018

02u59 0

Kokopelli lokte 3.750 bezoekers. Het thema was water.





Zo werkte het festival samen met Protos. Die ngo wil 700.000 mensen in Benin in Afrika een betere toegang tot drinkbaar water en sanitair geven. Bezoekers steunden het project door het bonnetje dat ze kregen na teruggave van hun herbruikbare beker aan Protos af te staan. Een van de hoogtepunten op zaterdag was het optreden van 47 Soul met muzikanten uit Palestina en Jordanië. Op zondag namen kinderen gretig deel aan workshops. Topper afgelopen zondag was het optreden met mediterraanse muziek van het Spaans-Catalaanse Txarango, waar veel Spaanstalige bezoekers voor kwamen. Het festival in en rond de dwarsschuur van 't Goet te Wynckele was een succes.





(LPS)