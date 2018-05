Kokopelli draait rond water 14 mei 2018

Kokopelli schopt bezoekers een geweten, met water als thema. Zo werkt het wereldmuziekfestival samen met Protos. Die ngo wil 700.000 mensen in Benin in Afrika een betere toegang tot drinkbaar water en sanitair geven. Bezoekers steunen het project door het bonnetje, dat ze terugkrijgen na teruggave van hun herbruikbare beker, aan Protos af te staan. Je kan ook een schenking doen. Er zijn nog meer nieuwigheden zoals een eigen Kokopelli-merchandising met exclusieve T-shirts en mutsen en muziek voor kinderen met op zondag om 13.30 uur de kindershow 'ik en den Theo'. Kokopelli mikt op 3.000 bezoekers, van 11 tot en met 13 mei rond de dwarsschuur van 't Goet te Wynckele. Op vrijdag zijn er dj-sets. Aanraders op zaterdag zijn 47 Soul met muzikanten uit Palestina en Jordanië en The Olsan Fiestovic Orchestra uit Ingelmunster. Niet te missen op zondag zijn Les Frères Smith uit Frankrijk en Txarango uit Spanje. Kokopelli biedt ook weer een zuiderse keuken aan. Een weekendticket kost 30 euro in voorverkoop. Info: www.kokopelli.be. (LPS)