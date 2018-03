Koerier terecht voor vijf verdwenen pakjes 06 maart 2018

Een koerier van koerierbedrijf DHL moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor vijf verdwenen pakjes.





Kenny V. (32) uit Kortemark riskeert daarvoor een werkstraf van 55 uur, maar weet naar eigen zeggen slechts van één pakje af. "Dat pakje bleef inderdaad in mijn bestelwagen liggen", gaf hij toe. "Van de vier andere verdwenen pakjes weet ik niets af. Niet-afgeleverde pakjes werden door onze chef altijd teruggebracht naar het depot in Wevelgem. Wat er tijdens dat traject gebeurde, weet ik niet. Sowieso was ik maar verantwoordelijk voor de regio Oostende-Bredene. Van een pakje met bestemming Vlissingen bijvoorbeeld, kan ik helemaal niets afweten." Vonnis op 26 maart. (LSI)