Kinderopvang opent in voormalige bakkerij 13 februari 2018

Wevelgem Stephanie Vergote (34) en Kim Delannoy (35) hebben kinderopvang Bambinos geopend in de Overheulestraat in Moorsele.

Stephanie was vroeger aan de slag als administratief bediende in een boekhoudkantoor, Kim werkte als opvoedster bij volwassenen met een beperking. "Onze zoontjes voetballen samen", zegt Stephanie. "Tijdens onze vele gesprekken aan de zijlijn van het voetbalveld werd al snel duidelijk dat we dezelfde droom koesterden: een eigen kinderopvang starten. Toen we allebei op professioneel vlak nood hadden aan een nieuwe uitdaging, hebben we besloten ervoor te gaan." Kim heeft alle nodige kwalificaties op zak. Stephanie is momenteel nog bezig aan haar opleiding, maar die zal binnen enkele maanden afgerond zijn. "We kunnen samen 18 kindjes opvangen, en we hebben nog enkele plaatsen. Daarnaast bieden we buitenschoolse opvang aan tot 12 jaar, en kunnen kinderen tot het eerste leerjaar bij ons terecht tijdens schoolvakanties."





De dames vonden onderdak in het pand van de voormalige bakkerij Vandenbunder. "Van de winkel hebben we onze onthaalruimte gemaakt waar de ouders de kindjes komen afhalen. In de vroegere bakkerij zelf vangen we de kindjes op", klinkt het. (JME)