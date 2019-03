Kinderen helpen mee padden oversteken Alexander Haezebrouck

01 maart 2019

10u49 0 Wevelgem Leerlingen van het derde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool in Wevelgem gingen vrijdagmorgen helpen om padden over te steken in de Normandiëstraat in Wevelgem. “Ze krijgen al twee weken les over de padden en zien het nu in de praktijk”, vertelt juf Tamara Deprez.

De paddentrek is opnieuw begonnen en dat wil zeggen dat ook opnieuw duizenden padden in Wevelgem de Normandiëstraat willen oversteken. Om te voorkomen dat ze ’s nachts massaal worden doodgereden is daar een buffer geplaatst met emmers waar ze invallen. Kristina Naeyaert van natuur.koepel vzw zet ze elk jaar over naar de poel aan de overkant van de straat. Vanmorgen kreeg de ze hulp van de leerlingen van het derde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool in Wevelgem. De kinderen amuseerden zich te pletter met de padden. “Door het uitzonderlijk warme weer vreesden we dat we de paddentrek niet in de praktijk zouden kunnen doen”, vertelt juf Tamara Deprez. “Gelukkig is twee dagen voor de vakantie het weer toch omgeslagen en zijn de padden vertrokken. Ze krijgen er al twee weken les over, maar ze zijn altijd dolenthousiast om het in het echt te zien.” De gemeente Wevelgem zet tijdelijk ’s nachts ook enkele straten af voor het verkeer. Dat gebeurt in de Moorselestraat tussen de Ezelstraat en de Memlincstraat en tussen de Memlincstraat en de Wijnbergstraat. Ook de straat waar de kinderen hielpen, tussen de Perremeersstraat en de Koningstraat is de Normandiëstraat afgesloten.