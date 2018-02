Kinderen genieten van talentenweek 09 februari 2018

De leerlingen van de basisschool De Gulleboom konden zich een week lang ontplooien tijdens de talentenweek. Van journalist tot creatieve ontwerper, de kinderen proefden van enkele boeiende jobs. Het slotstuk was een grootse tentoonstelling in de school zelf. In de verschillende klassen toonden de leerlingen via dans, muziek en toneel wat ze in een week tijd hebben geleerd. Een ploegje journalisten trok de hele week rond om alles vast te leggen op foto en papier. Zij mochten op het einde van de week pronken met hun eerste krantje.





(XCR)