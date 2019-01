Kinderdagverblijf De Ukkies opent na week sluiting weer de deuren Maxime Petit

18 januari 2019

15u51 0 Wevelgem Goed nieuws voor de 18 kinderen van kinderdagverblijf De Ukkies in Gullegem die maandag weer naar hun vertrouwde stekje kunnen. De zaak moest een week sluiten wegens het directe ontslag van de onthaalmoeder.

Na een week zijn de problemen opgelost bij De Ukkies. De directie nam het huurcontract over van de ontslagen onthaalmoeder en vond een nieuwe verantwoordelijke die de werking van De Ukkies vanaf maandag in goede banen moet leiden. De vorige onthaalmoeder moest opstappen van de overkoepelende organisatie ‘Wieltjeshove’ wegens zogenaamd gesjoemel en wangedrag. De directie benadrukte daarbij wel dat het welzijn van de kinderen nooit in gevaar kwam. “Maandag beginnen we met een propere lei”, liet eindverantwoordelijke An Mortier weten. “Het was niet zo eenvoudig om de klus te klaren op zo’n korte tijd maar we hebben ons best gedaan.”

Eén van de ouders van de kinderen reageert opgelucht: “Het was niet eenvoudig om deze week nog opvang te vinden voor de kinderen maar dankzij de hulp van familie lukte het toch. We hopen dat de nieuwe onthaalmoeder het even goed doet als de vorige want wij hebben ondanks haar ontslag nooit klachten gehad over haar. Ze zorgde goed voor onze kinderen.”