Kevin Defieuw voor tweede keer papa 09 februari 2018

02u49 25 Wevelgem Schepen Kevin Defieuw (CD&V) is voor de tweede keer papa geworden. Zijn echtgenote Eefje Verstraete, met wie hij getrouwd is sinds 20 december 2014, beviel woensdag om 11.28 uur van een flinke zoon George.

Hij weegt 3,570 kilogram en is 50 centimeter groot. "Eefje was uitgerekend voor 18 februari, maar de gynaecoloog vond het beter dat we de bevalling iets vroeger zouden laten inleiden", zegt Defieuw. "Het was een hele vlotte bevalling, mama en George stellen het goed." George is het kleine broertje van Tuline, die op 6 mei 2016 werd geboren. "Voorlopig heeft ze nog maar heel weinig aandacht voor haar broertje, maar dat komt nog wel, vermoeden we." (JME)