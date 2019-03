Keukenbrand nadat jongdame in slaap valt terwijl

pot met olie op het fornuis staat
Alexander Haezebrouck

20 maart 2019

20u46 0

In een appartement langs de Lauwestraat in Wevelgem brak woensdagavond omstreeks 19 uur brand uit in de keuken. Dat gebeurde in een appartement op de eerste verdieping van een gebouw van het OCMW. De jongedame die aanwezig was, had een pot met olie op het fornuis gezet. Daarna viel ze in slaap op de sofa. De pot kookte over en vatte vuur, de vlammen sloegen al snel over op de dampkap. Toen de jongedame wakker werd, gooide ze enkele doeken op de pot om het vuur te doven. Dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling. De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen en gooide de pot achteraan het appartementsgebouw in de tuin. In de keuken liep vooral de dampkap brandschade op. Door de brand gingen alle bewoners naar buiten, enkel de jongedame werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Na een halfuurtje konden de andere bewoners opnieuw naar binnen, in hun appartementen is geen schade.