Kater? Die laat je voortaan op café POEZENVRIENDEN OPENEN KURO NEKO IN ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT PETER LANSSENS

07 maart 2018

02u42 1 Wevelgem In Kortrijk opent deze zomer het eerste kattencafé van onze regio. Je kan er genieten van een kopje koffie én van het gezelschap van vijftien katten. Kuro Neko, Japans voor Zwarte Kat, komt in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De komst van het kattencafé is een opsteker voor de door leegstand geteisterde straat.

Kattencafés komen uit Azië overgewaaid en zijn in Vlaanderen aan een opmars bezig. Omdat ook hier mensen vaak geen kat mogen houden op hun huurflat. Het kattencafé Kuro Neko opent in augustus of uiterlijk in september in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 20. In het pand waar vroeger horecazaak Komma in de Lucht van het naar het Casinoplein verhuisde boekenhuis Theoria zat. Het café krijgt tien schattige huiskatten zoals de Schotse vouwoorkat, de munchkin, wellicht ook de haarloze sphynx en mogelijk een siamees. "Al twijfelen we over die siamees, want die hebben vaak een rotkarakter", lachen uitbaters en broer en zus Arne (30) en Birgit Verbeke (32) uit Gullegem en Aalbeke. "We gaan voor katers. Die zijn socialer. Geen kattinnen dus, want dat zijn bitches (lacht)."





Kat adopteren

Arne en Birgit zijn van kleins af aan al 'kattenfreaks'. Zo raakte Birgit op reis in Thailand onder de indruk van kattencafé Cat 'n' A Cup in Chiang Rai. "Alles is er kraaknet, de katten komen spontaan naar je toe en ze ruiken heerlijk, daar gaan we ook in Kortrijk voor. Katten strelen en knuffelen is ideaal om te ontspannen. Het is wetenschappelijk bewezen dat spinnende katten gelukkig maken. Door het gespin maken hersenen het gelukshormoon endorfine aan. De katten worden verzorgd door dierenarts Elke Scherpereel uit Kortrijk. Er gaan ook telkens vijf adoptiekatten zitten, wellicht in samenspraak met dierenasiel De Leiestreek. Zodat bezoekers ook echt een kat kunnen adopteren."





Kinderen welkom

De toegang is gratis. Er wordt wel gevraagd om iets te nuttigen zoals een koffie of een ander drankje of gerechtje. Een ontbijt nemen kan ook. Er komt om de hygiëne te garanderen en in overleg met het voedselagentschap FAVV een glazen wand tussen de bar en de zaal vol knusse hoekjes. In de zaal zitten de katten en is er plaats voor tot 50 klanten. "We geven drankjes en hapjes via een luik door", zeggen broer en zus. "Er is geen leeftijdsbeperking. Kinderen zijn dus toegelaten. Maar de kat is koning. Zo dulden we het trekken aan een staart of oor niet. En katten die slapen, stoor je niet. De katten krijgen een soort mandjes onder de tafels, krabpalen en plankjes aan de muur. Katten voederen mag, maar enkel met onze zelfgemaakte en gezonde snoepjes. Zelf een huisdier meebrengen mag niet. Er zal beveiliging zijn zoals een alarm en camerabewaking, zodat er geen raskatten gestolen worden. We kochten dit pand omdat het karakter heeft. En omdat het vlakbij de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden ligt. De bovenverdieping wordt trouwens een 'coworking space' waar je kan werken en vergaderen. Zonder dat daar katten zitten. Maar buiten de kantooruren zijn de katten ook boven welkom, waar we activiteiten gaan houden zoals yoga, waarbij katten bijvoorbeeld aan je haar krabben. Het kattencafé zal zeven dagen op zeven open zijn, van 8.30 tot maximum 20 uur."