Julie met de rozen siert muur 06 juli 2018

02u34 0

Een muur tegenover basisscholen BAMO in de Rozenstraat in Moorsele is opgefleurd door Nils Westergard. De getalenteerde kunstenaar uit Richmond in Virginia in de USA bracht met 'Julie met de rozen' een intiem, schilderachtig en aangenaam werk aan op de muur. Dat gebeurde in samenwerking met kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende en buurtbewoners. Het maakt het straatbeeld in de schoolomgeving aantrekkelijker en speelser.





Westergard werkt veel met stencils en creëert grote murals, die opvallen maar tegelijk feilloos in de omgeving passen. Recent werd ook al een dromer, met vogel in de hand, voorgesteld. Het muurschilderij van kunstenaar Joachim Lambrechts is te bewonderen tegenover school de Gulleboom in Gullegem. (LPS)