Jongeren rijden 49-jarige fietsster aan en laten haar voor dood achter 17 februari 2018

02u36 0 Wevelgem Een 19-jarige jongeman uit Waregem heeft gisterenochtend met zijn gehuurde Mercedes C-klasse een 49-jarige fietsster aangereden in Gent. De Waregemnaar en zijn 22-jarige passagier uit Wevelgem lieten de vrouw voor dood achter. Ze verkeerde even in levensgevaar. De politie kon de twee wat later oppakken.

De 19-jarige Waregemnaar was samen met een 22-jarige man uit Wevelgem op stap in Gent. Na een nachtje stappen begon de 19-jarige zich 's morgensvroeg agressief te gedragen. Iets voor 7 uur benaderde hij twee voetgangers in de Kunstlaan, een zijstraat van de bekende Overpoortstraat in Gent. "Hij zou tot tweemaal toe zijn uitgestapt en slagen hebben toegebracht aan die twee voetgangers", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. Na de verkeersagressie reed hij enkele honderden meters verder naar de Sint-Pietersnieuwstraat. Daar ging het helemaal mis. Rond 7 uur reed de man er een 49-jarige fietsster omver. Het slachtoffer kwam ten val en liep ernstige verwondingen op. De jonge bestuurder en zijn 22-jarige passagier uit Wevelgem lieten haar voor dood achter.





Gearresteerd

Heel ver geraakten de twee niet, want de politie trof hun wagen kort na de feiten aan in de Krijgslaan. De twee werden ter plaatse opgepakt. Uit de verhoren bleek dat de 19-jarige Waregemnaar achter het stuur zat van de Mercedes. Het ongeval in de Sint-Pietersnieuwstraat werd gisterenvoormiddag al gereconstrueerd. De Waregemnaar moest zijn rijbewijs afgeven en zal voor de onderzoeksrechter geleid worden. Het parket vraagt zijn aanhouding. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. In de loop van de dag beterde haar situatie. Over de toestand van de twee slachtoffers van de verkeersagressie is voorlopig niks geweten. Het is onduidelijk of de man onder invloed was van alcohol of andere verdovende middelen. (JEW)