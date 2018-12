Jongeren raken in kelder café Den Osse en drinken Ratafia Redactie

In de nacht van zaterdag op zondag slaagden drie jonge kLanten van café Den Osse in de Bankstraat in Gullegem erin om de kelder binnen te dringen. Dat gebeurde omstreeks 4.30 uur. Daar scheurden ze doeken los en gooiden decoratiemateriaal in het rond. Uiteindelijk goten ze een fles ‘Ratafia’, een aperitiefdrank uit Catalonië, in glazen om daarna de kelder te verlaten. De uitbaatster deed aangifte bij de politie en kon de jongemannen identificeren.