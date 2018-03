Jeugdclub krijgt fietspomp 22 maart 2018

De gemeentelijke diensten zetten een fietspomp aan jeugdclub Ten Goudberge en de lokalen van jeugdbewegingen in de Deken Jonckheerestraat. "We verhogen zo het comfort voor fietsers", zegt schepen van Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V). Het is de derde fietspomp in de gemeente, want er werden er eerder al fietspompen gezet aan het zwembad in Wevelgem en de sporthal in Gullegem. Er komen er binnenkort nog twee bij. "Er is een fietspomp aan de kant van het stationsgebouw in Wevelgem voorzien, maar omdat er technische problemen zijn, komt de pomp mogelijk aan de overzijde", zegt De Clerck. Het installeren van een pomp in Moorsele gaat mee met de heraanleg van het Sint-Maartensplein. (LPS)