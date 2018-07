JC Ten Goudberge geniet van weekendje op het strand 30 juli 2018

JC Ten Goudberge heeft er zijn jaarlijks topweekend op zitten. Elk jaar laat het jeugdhuis 6 containers zand aanrukken om in hartje Wevelgem voor één weekend een feeststrand aan te leggen. "We zijn eigenlijk de hele week bezig om alles klaar te zetten", zegt jeugdwerker Ewout Impe. "Maar we doen het met plezier, het is eigenlijk ons jaarlijkse hoogtepunt. Op zaterdagavond hebben we elk jaar rond de 1.000 feestvierders voor onze beachparty."





Verder was er ook nog een beachvolleytornooi en een kubbtornooi. (JME)