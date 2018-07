Jan Cappelle treedt op in Zomerbar BROER VAN WANNES IS FRONTMAN BIJ BAND HET ONDERSPIT JOYCE MESDAG

26 juli 2018

02u45 0 Wevelgem Jan Cappelle (42) uit Waregem staat volgende week op de planken in de Zomerbar in Waregem, met zijn band Het Onderspit. Nadat hij eerder het podium deelde met Klaas Delrue, Wouter Deprez en zijn broer Wannes Cappelle is hij nu voor het eerst frontman.

Jan was pianist in de originele bezetting van Het Zesde Metaal, de band waar broer Wannes nu furore mee maakt. Een maand voor de band de eerste plaat zou opnemen, vertelde Wannes dat hij liever verder wilde met professionele muzikanten. "Dat was wat pijnlijk, ja. Maar Wannes wilde vooruit, hij wilde graag leven van de muziek. Wij hadden niet de tijd om hem naar dat niveau te tillen, en als groep eerlijk gezegd misschien ook niet het talent. In zekere zin zouden we hem dus ook wat afgeremd hebben. Het steekt nog wel een beetje, als ik Het Zesde Metaal zie spelen, maar tegelijk ben ik blij voor mijn broer. "





Klaas Delrue was zanger van het eerste bandje waar Jan in speelde, Wouter Deprez van het tweede bandje, Wannes van het derde. En net als Jan zijn zij allemaal oud-leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Jan is met 'Het Onderspit' eindelijk eens frontman. "Zo'n twee jaar geleden zijn mijn vrouw en de kinderen er 3 maanden op uit getrokken naar Italië, voor een klein 'sabatmomentje'. Ik stevende af op een burn-out, en ik had wat rust nodig. Ik ben nummers beginnen te schrijven in het West-Vlaams. Ik zou die 'dan wel eens een keer' opvoeren voor familie en vrienden, redeneerde ik. Maar in het publiek zat telkens iemand die me weleens wilde boeken voor een ander optreden, en voor ik het wist zat ik aan 30 optredens en heb ik met Marieke Van Raes een vaste sidekick. De broer van Wannes die óók West-Vlaams zingt, de gelijkenis is snel gemaakt. "Naar het schijnt klinken we ook een beetje hetzelfde, als je met gesloten ogen luistert. Het voelt voor mij zelfs vreemd aan als mensen denken dat ik Wannes nadoe. Ik ben de oudste broer, ik ben al langer bezig met muziek. In mijn hoofd is het nog steeds alsof hij in mijn voetsporen is getreden. Alleen is hij er toch wat beter in geworden dan ik."





Hetzelfde trucje

Het is goed zo, vindt Jan. "Ooit heb ik eens 3 keer in één weekend opgetreden, en toen voelde het voor mij wat aan alsof ik steeds weer hetzelfde trucje op moest voeren. Het moet dus niet meer zijn. Aan de andere kant: ook niet minder. Als ik een maand nergens op de planken sta, loop ik ambetant. Ik lachte Wannes vroeger uit als hij zei 'ik zou niet op een podium moeten staan, ik zou niet weten wat ik moet doen'. Ah ja, gewoon een normale job, tiens, dacht ik dan. Maar nu ik ook als frontman op de planken sta, weet ik wat hij bedoelt. De reacties van het publiek werken toch een stuk verslavend. Je snakt altijd naar meer, dus ik zou het niet meer willen missen ook."