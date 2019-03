Jaar lang gratis gin voor wie fles met goudschilfers koopt Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

01 maart 2019

15u00 0 Wevelgem Wie deze maand een fles koopt van Mister Y. Gin met daarin eetbare goudschilfers, krijgt één jaar lang gratis gin. Dat is de actie die oprichter Jules Delaere (22) uit Wevelgem opzet. “Twee flessen die we via onze webshop te koop aanbieden, zal gin zijn met eetbare goudschilfers”, zegt Jules.

Het concept is als volgt. De flessen van Mister Y. Gin zijn sowieso volledig goudgekleurd, je ziet de vloeistof binnenin dus niet. “Twee flessen die deze maand via de webshop de deur zullen uitgaan zullen gevuld zijn met gin, met daarin eetbare goudschilfers”, vertelt Jules Delaere van Mister Y. Gin. “Diegene die toevallig zo’n fles koopt, kan ons contacteren en krijgt als cadeau één jaar lang gratis gin. Het idee is gebaseerd op de film Sjakie en de chocoladefabriek waarbij kinderen met een gouden ticket de magische fabriek kunnen bezoeken. Bij ons gelden de 24 karaats eetbare gouden vlokken als het ‘golden ticket’. Geen paniek voor wie geen goudschilfers in zijn gin vindt, deze maand geven we sowieso twee flesjes Tonic van Schweppes gratis bij de aankoop van elke fles gin. Ik zal natuurlijk wel de nummers van de flessen die de goudschilfers bevatten noteren zodat er niet kan vals gespeeld worden.” Tijdens de actiemaand verlaagt Mister Y. Gin ook hun verzendingskosten van vijf naar drie euro. Jules Delaere uit Wevelgem startte in 2016 met zijn eigen gin toen hij pas 19 jaar oud was. Jules volgde een opleiding aan de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge en deed zo erg veel ervaring in de horeca op. De gin is te koop op www.misterygin.com.