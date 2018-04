Isolatie vat vuur tijdens verbouwing 09 april 2018

Tijdens verbouwingen in een rijwoning langs de Menenstraat in Wevelgem is zaterdagmiddag rond 13.15 uur brand uitgebroken. "De bewoners waren bezig met elektriciteitswerken", legt Yves Dubois van de hulpverleningszone Fluvia uit. "Wellicht is daar iets misgelopen, waarna brand ontstond na een kortsluiting." Het vuur situeerde zich tussen het gelijkvloers en de bovenverdieping. Vooral het isolatiemateriaal en de houten constructie tussen beide verdiepingen zijn beschadigd. "Ook de woning zelf liep behoorlijk wat rookschade en waterschade op door de bluswerken", zegt Dubois. De brandweer verwijderde de isolatie en houtplanken uit de woning. Een tijdlang was slechts beurtelings verkeer mogelijk. (AHK)