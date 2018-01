Internering voor brandstichtster 27 januari 2018

Een 63-jarige vrouw, die op 21 augustus vorig jaar karton in brand stak in een ondergrondse garage van een appartementsgebouw in de Artoisstraat in Wevelgem, moet worden geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Andrée V.D. kon die bewuste dag rond 18u30 door een andere bewoner betrapt worden toen ze de brand stichtte. De getuige slaagde er in de brand te blussen met enkele flessen water waardoor de schade beperkt bleef. Toen al getuigden buurtbewoners over het vreemde gedrag en verklaringen van de vrouw. Uit een psychiatrisch rapport bleek inderdaad dat ze ontoerekeningsvatbaar is. De vrouw bleef sinds de brandstichting al vijf maanden in voorhechtenis. (LSI)