Inbrekers vinden autosleutels in garage en gaan ervandoor met Peugeot VHS

17 maart 2019

12u43

Een gezin dat op het Deken Zegerplein woont, in het centrum van Gullegem, is het slachtoffer geworden van een autodiefstal. De diefstal werd zaterdagavond laat opgemerkt. De daders drongen de garage van de woning binnen en vonden daar de sleutel van de Peugeot 207 die voor de woning geparkeerd stond. Ze gingen er vandoor met de wagen. In de woning werd niets anders gestolen, het huis werd ook niet grondig doorzocht.