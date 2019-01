Inbrekers storten zich op moeder van vier, maar dan komt Duitse herdershond Aika tussen Getrainde waakhond jaagt agressieve dieven de nacht in Hans Verbeke

05 januari 2019

18u30 0 Wevelgem Aika, een Duitse herdershond, is de heldin van een gezin met vier jonge kinderen uit Wevelgem. Toen Elien Decouttere (27) in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar huis aangevallen werd door twee inbrekers, stond Aika pal. Meer zelfs: de hond, getraind om te beschermen in crisissituaties, joeg de inbrekers weg en voorkwam zo dat Elien nog meer klappen kreeg.

Elien Decouttere stond in de nacht van vrijdag op zaterdag iets voor 1 uur op om wat water te gaan drinken. “Ik daalde de trap af en ging naar de keuken”, doet de moeder van vier haar verhaal. “Aika, onze Duitse herdershond die ’s nachts in een mand in de keuken slaapt, gromde en stond recht. Dat vond ik vreemd. Toen ik het licht van de dampkap aanknipte, ging alles razendsnel. Zowel uit de berging als uit de woonkamer kwamen twee mannen op mij af gevlogen, allebei onherkenbaar door een muts of een kap. De ene was mager en misschien wel 1,90 meter groot, de andere kleiner maar veel robuuster. Die laatste heeft mij tot drie keer toe aangevallen.”

Net bevallen

Elien, die pas drie maanden geleden van haar jongste zoontje was bevallen, incasseerde rake klappen. “Op mijn rechterschouder maar ook op mijn wang”, vertelt ze. “Ik hou ook krassen op m’n rechterwang over aan het gevecht, dat gelukkig maar kort duurde. De daders sloegen immers op de vlucht omdat Aika zo tekeerging. Zij ging in de aanval om mij te beschermen. Ze hield niet op, zelfs al kreeg ze meer dan één trap. Ze achtervolgde de inbrekers zelfs in de tuin en ook daar moet ze minstens één dader flink te pakken hebben gekregen, want we vonden achteraf stukken jeansbroek in de tuin.”

Autosleutels meegegrist

De inbrekers konden niks buitmaken. “Het was hen om onze auto’s te doen”, zegt Elien, die samen met haar man Nicolas Vallaey (34) met haar mobiele frituur ’t Smulkotje naar allerlei feesten en evenementen trekt. “Toen ik aangevallen werd, nam de adrenaline het van mij over. Ik zag dat een van de daders de sleutels van onze mobiele frituur in zijn achterzak had zitten, maar ik slaagde erin het koord te grijpen waaraan de sleutels hingen. Achteraf vonden we in de tuin ook nog de sleutels terug van onze Opel Vivaro. Iets anders hebben de daders niet gestolen.”

Zoekactie leverde niks op

Onmiddellijk nadat de boeven gevlucht waren, stormde Elien de trap op om Nicolas wakker te maken. “Ze heeft nog flink moeten schreeuwen, want ik ben een vaste slaper”, zegt Nicolas. “Toen ze me vertelde over de inbrekers, was ik opeens klaarwakker. Terwijl ik naar beneden liep, belde ik de politie. Die was hier na drie minuten al ter plaatse met enkele combi’s en een anonieme wagen. De agenten hebben onmiddellijk een zoekactie gehouden in de buurt, maar dat leverde jammer genoeg niks meer op. Het was al na drieën toen de politie ons huis weer verliet. We hebben niet meer geslapen, dat konden we eenvoudigweg niet. Samen met Aika hebben we ons in de woonkamer genesteld in de zetel en hebben we geprobeerd om tot rust te komen. Voor de kinderen hoefde dat niet: zij zijn nauwelijks wakker geweest op het moment van de feiten.”

Hond gekocht en getraind na eerdere inbraak

Een dokter kwam zaterdagnamiddag nog langs om de verwondingen van Elien te bekijken. “Het valt al bij al nog mee”, zegt de jonge vrouw. “Aika is echt onze heldin en we zijn fier op haar. Vroeger woonden we in de Torrestraat in Gullegem en ook daar kregen we inbrekers over de vloer. Dat was de reden waarom we Aika in huis haalden én haar opgeleid hebben tot een hond die in crisissituaties kan reageren zoals het hoort. Ze is een bijzonder rustig dier dat het uitstekend kan vinden met de kinderen. Maar als de omstandigheden dat vereisen, kan Aika aanvallen op commando. Afgelopen nacht was dat nodig. Zonder haar was dit wellicht helemaal anders afgelopen”, besluit Elien.