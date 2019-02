Inbrekers slaan toe via achterdeur LSI

In een woning in de Ledegemstraat in Moorsele is vrijdag in de vooravond ingebroken via de achterdeur. De daders gingen aan de haal met een laptop, fototoestel, spaarpot, reiskoffer en handtas.