Inbraken in eindejaarsweekend

Tijdens het eindejaarsweekend zijn in Menen en Wevelgem enkele inbraken gepleegd. In de Kortrijkstraat in Menen raakten de dieven via een garage binnen en gingen met juwelen en een antieken porseleinen doos aan de haal. Langs de Aalbeeksesteenweg verdwenen juwelen bij een inbraak. Op het Delorsplein stalen onbekenden tabakswaren uit een geparkeerde wagen nadat ze een ruitje verbrijzeld hadden. In de Vinkestraat in Wevelgem stelde de bewoonster na een korte trip vast dat het schuifraam met een koevoet was opengebroken en een bontjas en gouden ketting waren gestolen. (LSI)