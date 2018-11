Inbraak via slaapkamerraam 12 november 2018

02u23 0

Langs de Roterijstraat in Wevelgem werd zaterdag bijna half zeven en acht uur ingebroken in een woning.





De daders drongen binnen via een raam van de slaapkamer op de benedenverdieping. Ze doorzochten de hele woning. Het is niet duidelijk of er ook iets werd gestolen. (VHS)