Inbraak via achterdeur LSI

17 februari 2019

10u11

Bron: LSI 0

In een woning langs de Ledegemstraat in Moorsele (Wevelgem) is vrijdag in de vooravond ingebroken via de achterdeur. De dader(s) ging(en) aan de haal met een laptop, fototoestel, spaarpot, reiskoffer en handtas. Van de dader(s) is voorlopig geen spoor.