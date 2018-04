Inbraak in Chevrolet 30 april 2018

Bij DBC langs de Nijverheidslaan in Gullegem zijn uit een Chevrolet G1500, een Amerikaanse 'van', een radio en een video gestolen. De zaakvoerder van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de aan- en verkoop van Amerikaanse wagens, deed zaterdag aangifte bij de politie. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer precies de diefstal werd gepleegd. (VHS)