Illegalen in oplegger stranden in Gullegem: één van hen kan vluchten Hans Verbeke

26 februari 2019

20u17 0 Wevelgem Bij het bedrijf Trailer Service Lecluyse (TSL), op de industriezone in Gullegem, zijn dinsdagvoormiddag vijf illegalen ontdekt. Die hadden zich verstopt in een oplegger met dubbele laadbodem. Eén van hen ging lopen en is spoorloos.

Een trucker die op weg was naar Groot-Brittannië moest dinsdagvoormiddag onverwacht halthouden bij Trailer Service Lecluyse omdat er iets schortte aan zijn oplegger. Toen een vakman bezig was met de herstelling, aan de buitenzijde, hoorde hij plots geklop in de laadruimte. Daarop verwittigde hij de zaakvoerders van het bedrijf, Bruno en Lieven Lecluyse. “We gingen een kijkje nemen en hoorden inderdaad lawaai in de oplegger”, zeggen ze. “Toen we zelf ook even klopten op de wand, werd er prompt teruggeklopt. We wisten genoeg en belden de politie.”

Eén illegaal neemt de benen

De politie van de zone Grensleie hielp de illegalen uit de oplegger. Het gezelschap was rustig en kennelijk opgelucht dat ze de buitenlucht zagen. Maar toen ze naar de combi werden geleid, nam één van hen plots de benen. In een wip was de man verdwenen. Zijn vier kompanen kregen een lift naar het commissariaat van de politiezone Grensleie in Menen. “Het gaat om mannen uit Eritrea”, weet politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. “We vermoeden dat ze op een parking langs de snelweg in Doornik in de oplegger zijn geholpen. Daar heeft de chauffeur immers overnacht. De man was zich van geen kwaad bewust.”

Al eerder het land uitgewezen

Enkele van de opgepakte illegalen bleken al bekend bij de politie. Eerder waren ze al opgepakt en hadden ze een bevel gekregen om het land te verlaten. Het belette hen dus niet om een nieuwe poging te ondernemen om in Groot-Brittannië te geraken. Mogelijk pas dinsdagavond laat zou er een beslissing zijn van de Dienst Vreemdelingenzaken over het lot van de illegalen. “De situatie van dergelijke mensen is schrijnend”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyse. “Voor ons betekent het een pak extra werk om alle formaliteiten geregeld te krijgen. Bovendien weten we dat de kans heel groot is dat de illegalen in één van de komende dagen of weken weer ergens tegen de lamp lopen.”