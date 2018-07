IJzige foto's zorgen voor wat verkoeling 31 juli 2018

Natuurfotograaf Tom Linster uit Gullegem stelt momenteel tentoon in de kunstkerk van Bossuit.





Op deze zomerse dagen kan het contrast met zijn ijzige foto's in het thema 'Blauw van de Kou' bijna niet groter zijn. "Het zijn voornamelijk foto's die ik in Spitsbergen, IJsland en de Alpen heb genomen", zegt Linster. "Toerisme Leiestreek heeft me gevraagd een aantal foto's te verzamelen voor de 10de Kunstzomer. Ik was meteen enthousiast: de kunstkerk is echt een fantastische locatie om in tentoon te stellen." De volgende trip van Linster is er één naar Australië, waar hij fotografen begeleidt op een fotoreis. Blauw van de Kou is elke dag toegankelijk, nog tot midden september. (JME)