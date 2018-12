Iets minder volk op kerstbal, wel meer comfort Maxime Petit

27 december 2018



Het 69ste kerstbal heeft geen records gebroken qua publieke opkomst. De vipruimte geraakte niet helemaal volzet en ook in de XXL-tent kon er nog wat volk bij. Toch kan het praesidium van Moeder Wevelgemse met meer dan 2.000 feestgangers terugblikken op een topeditie. De sfeer zat er meteen goed in en ook de gastoptredens van de ‘playboydanseressen’ en de opvallende verschijning van een lichtgevende robot werden meer dan gesmaakt. De lichtshow maakte alles nog een stuk spectaculairder. De kleine terugval qua bezoekers bood eigenlijk alleen maar extra comfort voor de aanwezigen in Salons Cortina. Zo hoefde je niet lang aan te schuiven aan de toiletten en ook de drankbediening liep vlotter dan andere jaren. Het werd ook een zeer veilige editie. Er waren geen noemenswaardige incidenten.