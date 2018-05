Ice Mountain neemt Vijverhof over RESTAURANT-FEESTZAAL KRIJGT KABELBAAN VOOR WATERSKIËRS PETER LANSSENS

25 mei 2018

02u36 0 Wevelgem Stéphane Fievez (44), de zaakvoerder van Ice Mountain Adventure Park in Komen, neemt restaurant-feestzaal Vijverhof in Wevelgem over. "De mooie waterpartij op het domein is perfect voor een kabelbaan voor wakeboarders en waterskiërs."

Fievez, al bijna 20 jaar de drijvende kracht achter Ice Mountain Adventure Park, zat al samen met een Duitse kabelbaanbouwer om na te gaan hoe de aanleg van het kabelpark dient te gebeuren. "Ice Mountain Adventure Park is slechts op 15 minuten rijden van Vijverhof", zegt hij.





"De sportactiviteiten op beide locaties zullen elkaar versterken. Naast skiën, snowboarden, indoor-skydiven, paintball, lasergame, shoppen, een leuke restaurantbeleving en avontuur in ons klimpark kunnen bezoekers in de nabije toekomst dus ook komen wakeboarden en waterskiën. Ice Mountain Adventure Park wordt zo hét adres voor de ultieme multisportbeleving. De bekende staketselzaal met uitzicht op de vijver krijgt een make-over. Ik heb al enkele ideeën. Het staat sowieso vast dat de bestaande cocktailbar met terras verder uitgewerkt wordt. Zo krijgt Wevelgem een volwaardige zomerbar. Ook de menukaart wordt opgefrist."





Zelfde werkwijze

Filip Cuvelier (55), de oud-zaakvoerder van Vijverhof, is blij dat het restaurant en de bekende feestzaal overgenomen zijn. "Voor zij die al reserveerden, verandert er niets", benadrukt Cuveliers partner Valerie Tytgat (42), die in de zaak actief blijft en Fievez tijdens de overgangsperiode bijstaat. "Wie van plan is om een feest bij ons te organiseren, kan dat blijven doen. De manier van werken blijft onder de nieuwe eigenaar dezelfde als vroeger." De zaak blijft een adres voor fijne gastronomische all-inmenu's tegen eerlijke prijzen. Je kan er tijdens de week nog steeds terecht voor een waaier aan dagverse gerechten. En het blijft een adres voor feesten, seminaries en rouwmaaltijden. Stamgasten hoeven zich zo geen zorgen te maken.





Waterskimarathon

Filip Cuvelier kocht het domein in 1985 aan en bouwde Vijverhof doorheen de jaren uit. De zaak was in de jaren 80 in trek bij surfers en in de jaren 90 bij waterskiërs. "Er lagen toen op drukke dagen tot 25 boten op de vijver", blikt Cuvelier terug. "En onze 24 uur-waterskimarathon van midden augustus was een legendarisch evenement." Het is met die mooie sportieve traditie dat de nieuwe eigenaar Fievez terug wil aanknopen.





April 2019

De officiële opening van het vernieuwde Vijverhof, met kabelbaan voor wakeboarders en waterskiërs, is voor april 2019. Je zal in Vijverhof en Ice Mountain Adventure Park sportactiviteiten kunnen combineren onder de vorm van dagpassen, sportkampen en teambuilding.