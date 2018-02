Huwelijksbootje Leon en Agnes vaart zestig jaar 13 februari 2018

Het Wevelgemse landbouwerskoppel op rust Leon Hanssens (87) en Agnes De Potter (86) vierde in brasserie Daefnis in Lauwe zijn zestigste huwelijksverjaardag.





Het koppel kreeg met Ann, Katrien, Jozef en Piet vier kinderen. Liesbeth, Isabel, Eduard, Virginie, Sebastien, Thomas, Emmanuel, Justine en Louis zijn de kleinkinderen.





Leon was vroeger landbouwer op de voormalige boerderij in het provinciaal domein Bergelen en zijn echtgenote werkte mee op de boerderij. Vandaag genieten beiden van het samenzijn met vrienden en familie en van de activiteiten van Neos en KVLV.





