Huisdieren zoeken ouderen 10 augustus 2018

02u29 0 Wevelgem AAP vzw rolt in Wevelgem AAP+ uit. Het pilootproject brengt huisdiereigenaars en senioren in contact, zodat senioren huisdieren wat gezelschap houden of uitlaten als de baasjes daar even wat minder tijd voor hebben.

Er zijn tal van voordelen. Senioren genieten van de vriendschap van het huisdier, met een wandelmaatje wordt bewegen leuker en met een hond op stap maak je makkelijker een praatje met anderen.





Bovendien organiseert AAP+ af en toe een groepsuitje, waardoor senioren in contact komen met andere plusbaasjes. Het kan de eenzaamheid bij ouderen doorbreken. Honden en ook katten vinden het heerlijk als hun dag opgefleurd wordt met een bezoekje.





Medische hulp

Als hun baasje op vakantie is, blijven ze ook liever thuis en kan iemand hen bijvoorbeeld eten komen geven in hun vertrouwde omgeving.





Het project is handig voor wie niet wil dat een huisdier een hele dag alleen thuis zit, voor wie iemand nodig heeft om huisdieren eten te geven tijdens een vakantie of voor wie om medische redenen hulp nodig heeft bij de zorg van een huisdier. Baasjes en plusbaasjes met interesse schrijven in via www.wevelgem.be/huisdierenzoekenouderen.





(LPS)