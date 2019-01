Hexia Cyclocross Gullegem maakt zich op voor groot volksfeest : “Zeker meer dan 5000 toeschouwers” Maxime Petit

02 januari 2019

17u06 0 Wevelgem Een sterk bezet deelnemersveld met Mathieu van der Poel die gaat voor zijn 100ste profzege, gunstige weersvoorspellingen en een stormloop naar tickets. Het staat nu al in de sterren geschreven dat de tweede editie van de Hexia Cyclocross komende zaterdag opnieuw een schot in de roos wordt.

Vorig jaar organiseerde een groep vrienden voor het eerst de cyclocross in Gullegem op de terreinen van de Heulestraat, toen nog een B-cross met bij de mannen alleen eliterenners zonder contract. Na een perfecte organisatie en maar liefst 3500 toeschouwers maken ze nu de sprong naar het A-internationaal circuit. Mét de absolute vedetten aan de start. Bij de mannen is het vooral uitkijken naar Mathieu van der Poel die straks de mythische kaap van de 100 overwinningen in zijn profloopbaan kan behalen. “Als het bij ons gebeurt, dan vieren we dat met een grote taart voor hem met 100 kaarsen op”, verklapt persverantwoordelijke Kevin Defieuw al. Voorzitter Stijn Tant heeft al een droomscenario voor ogen: “Een spannende wedstrijd met Mathieu die in de sprint broer David klopt en zo mag zegevieren”, lacht hij. Bij de dames elite tekenen Europees kampioene Annemarie Worst en Sophie De Boer present.

Van stress is er bij de organisatoren geen sprake, daarvoor liggen de kaarten te goed. Er gingen in totaal al zo’n 5000 kaartjes in voorverkoop de deur uit. “Waaronder meer dan 1000 viptickets”, voegt Defieuw eraan toe. “Vorig jaar waren dat er maar 200. We hebben nu wel het plafond bereikt qua vips maar er zijn wel nog gewone tickets beschikbaar. In tijden waarin losse crossen het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden en de onzekerheid over de hervorming van het circuit weegt, is ons verhaal uniek. We hebben zelfs geen straffe toeren moeten uithalen om ons budget rond te krijgen. De sponsors van vorig jaar bleven ons bijna allemaal trouw en er kwamen verschillende nieuwe geldschieters bij. Daardoor konden we ons budget verdubbelen van 70.000 euro naar 140.000 euro.”

Hennie Werbrouck bouwde een parcours dat ongeveer even lang is als vorig jaar. “Maar wel compacter en met een bredere zandbak”, zegt Defieuw. “Liefhebbers die het terrein al verkenden spreken over een harde ondergrond waardoor het wel eens een snelle race zou kunnen worden. Vorig jaar lag dat helemaal anders toen het dagen aan een stuk regende waardoor de Heulebeek overstroomde en het parcours zelfs een beetje ingekort moest worden.”

Nieuw dit jaar is de G-cross voor renners met een beperking. “Er zijn in totaal acht dergelijke manches waaronder deze in Gullegem, de enige in de provincie. We zijn trots dat we ook in dat verhaal meestappen want op maatschappelijk vlak brengt dit toch een serieuze meerwaarde. Ons event moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom organiseren we nadien ook nog een gratis afterparty met onder meer Sam Gooris en Wim Soutaer die de tent in lichterlaaie zullen zetten. Dit wordt een volkscross met een totaalbeleving voor iedereen waarin ambiance en gezelligheid voorop komen.”

Tickets en info: https://cyclocrossgullegem.be