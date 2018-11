Herdenkingsvlucht uitgesteld 13 november 2018

De piloten van Vliegclub Moorsele hebben afgelopen weekend hun herdenkingsvlucht moeten annuleren door het slechte weer. Zaterdag probeert de club het opnieuw. Het was aanvankelijk de bedoeling om afgelopen zondag, op Wapenstilstand, in formatie de Westhoek over te vliegen, als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van WO I. Het bezoek van het koningspaar aan de Last Post stak daar echter een stokje voor. Om veiligheidsmaatregelen werd het luchtruim namelijk gesloten. De vlucht werd verplaatst naar zaterdag, maar het slechte weer hield de vliegtuigen aan de grond. Een nieuwe poging voor de herdenkingsvlucht staat nu zaterdag gepland. (CMW)