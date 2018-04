Herdenkingssteen voor oud-gevangenen 27 april 2018

De groepering 'Oud-Gevangenen 40-45 Wevelgem' houdt op te bestaan, na het overlijden van voorzitter Frans Robesyn. Het was de wens van wijlen Frans Robesyn om zo'n 2.000 euro op de rekening van de groepering te schenken aan de gemeente.





"We aanvaarden de schenking en gaan op vraag van Robesyn met het geld een herdenkingssteen financieren", zegt schepen van Begraafplaatsen Bernard Galle (CD&V).





De herdenkingssteen voor de oud-gevangenen tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog komt op de begraafplaats in de Menenstraat. (LPS)