Henk Louf (N-VA) is kandidaat-burgemeester 15 maart 2018

02u47 0 Wevelgem Niet Filip Daem (57), maar ondernemer Henk Louf (52) trekt de lijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen. N-VA wil de absolute meerderheid van CD&V breken. "Ik ben kandidaat-burgemeester", zegt Henk Louf.

N-VA haalde 20,9 procent in 2012, goed voor 7 zetels. De partij mikt nu op 25 procent en tot 10 zetels. CD&V (18 van de 31 zetels) is gewaarschuwd. N-VA strikt met Henk Louf een witte raaf in de politiek. De zaakvoerder van Isola Fashion en voorzitter van voetbalclub SV Wevelgem City en het braderiecomité heeft veel invloed. De lijst van N-VA is vernieuwend. Er staan veel nieuwkomers op, waaronder ondernemers en straffe dames. Heidi Craeynest (39) en raadslid Joachim Naert (29) staan op 2 en 3. Plaats 4 tot 10 zijn in volgorde voor raadsleden Hannelore Carlu (44) en Hendrik Vanhaverbeke (66), Arne Vandervennet (43), Dominique Geenens (42), Isabelle Leroy (38), Stanislas Masureel (34) en Thany Velghe (23). Van plaats 11 tot 20 staan raadslid David Hamers (45), Ulla Bruggeman (44), Serge Verbrugghe (45), Arne Danckers (22), Rowena Brams (44), Ilse Vandenbulcke (53), Eddy Vantomme (54), Heide Cottyn (48), Dion Coone (34) en Sara Vilain (26).





Plaatsen 25 en 26 zijn nog niet ingevuld. Plaatsen 21 tot 24 en 27 tot 29 zijn voor Filip Demeulemeester (43), raadslid Ann Steelandt (44), Stijn Debrouwere (44), Maria De Conceiçao (52), Greta Vandenberghe (70), Amand Bossuyt (76) en raadslid Hilde Martin (55).





Lijstduwers zijn Charlotte Bonte (45) en raadslid Filip Daem (57). (LPS)