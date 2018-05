Helft tickets Bos! verkocht 30 mei 2018

Natuurdomein Bergelen ontvangt op zaterdag 7 juli het festival Bos!. Voor wie nog twijfelt: de helft van de tickets is al de deur uit. En opgelet: de tickets worden straks duurder. Nu betalen leden van organisator Wilde Westen 15 euro en niet-leden 20 euro.





Vanaf vrijdag 1 juni wordt dat 20 en 25 euro. Headliner is de Puerto Ricaans-Belgische muzikant Gabriël Rios. Opmerkelijk is Nymphonic Orchestra, een nieuw project van Brent Vanneste van Steak Number Eight. Bos! neemt bezoekers mee op een mystieke trip van licht naar donker. Het is een fijn, eerlijk, lokaal en kindvriendelijk alternatief voor grote zomerfestivals.





Het programma in het struikgewas is divers en gaat van electronica tot klassiek. De eerste editie in 2017 was goed voor 500 bezoekers. Info: www.wildewesten.be.





(LPS)