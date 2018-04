Hanssens Catering investeert 15 miljoen euro voor nieuwbouw 13 april 2018

Minister Hilde Crevits (CD&V) bracht gisteren een bezoek aan Hanssens Catering in Gullegem. Dat deed ze in het kader van de methodiek 'Gezonde School' van het Vlaams Instituut Gezond Leven.





In aanwezigheid van de minister maakte de cateraar, die voornamelijk aan scholen levert, enkele plannen bekend. Zo zal Hanssens Catering tegen 2019 een nieuwbouw neerpoten van liefst vijftien miljoen euro. "We blijven in Gullegem", weet Arthur Hanssens. "Onze forse investering zal sowieso gepaard gaan met extra jobs." Vorig jaar nog vierde het familiebedrijf zijn viijftigste verjaardag. De derde generatie investeert vandaag voor de toekomst en heeft naast Gullegem nog vestigingen in Brussel en Oosterzele. Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V), die Crevits vergezelde, is blij dat Hanssens op Wevelgems grondgebied blijft investeren. Als de nieuwbouw operationeel is, zal het bedrijf opengesteld worden voor scholen. Foto Xavier Coppens (XCR)