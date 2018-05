Gullegem Koerse promoot Kartjee Kolère 30 mei 2018

De 74ste Gullegem Koerse promootte gisteren ook een koppeltijdrit van eind augustus. Niet zomaar een tijdrit, maar een event waarin de Kwadestraat als Kartjee Kolère in een Franse sfeer ondergedompeld wordt. De organisatoren zetten gisteren een 'kartonkasteel' op de parking van koffiehuis De Hofnar. Ook gisteren trapte de gemeente het project 'Wevelgem, de fiets en het zuiden' op gang, waarbij oude fietsen ingezameld, opgelapt en verkocht worden. De opbrengst gaat naar CooP-Afrika, dat in Oeganda studenten, ondernemers en gezondheidsmedewerkers met fietsen ondersteunt. Er was een fietsinzamelmoment aan café Den Osse. Info: www.wevelgem.be/wevelgem-de-fiets-en-het-zuiden.





(LPS)