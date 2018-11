Gulleboom krijgt 5.040 euro huursubsidies 09 november 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft aan 18 scholen huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren.





Een van die scholen is basisschool De Gulleboom uit Gullegem. De school kan een bestaande polyvalente zaal huren van een voormalig café dat 72 extra plaatsen biedt. De school krijgt hiervoor een subsidie van 5.040 euro van de Vlaamse regering. In totaal krijgen de 18 scholen samen jaarlijks een huursubsidie van 715.751 euro. In juni kregen ook al 59 andere scholen huursubsidies. (XCR)