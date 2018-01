Gulden Spoor lanceert ook fruitbier Ladybuk 26 januari 2018

De tweede nieuwigheid die de brouwerij lanceert, is de Ladybuk, het eerste fruitbiertje van het Gulden Spoor. Het bier moet tegen Valentijn in drankspeciaalzaken in de regio verkrijgbaar zijn. "Ladybuk is eigenlijk het 'vriendinnetje' voor ons blond bier Netebuk", zegt Pieter. "En dat vormt een knipoog naar Valentijn. Het is een zoet bier, maar ook licht bitter, met kersen. We hopen met het bier nog meer publiek aan te trekken met ons aanbod." Pieter werkt dit jaar nog aan een whiskey en een soort van picon, die je zowel puur als gemengd met wijn kan drinken. (JME)