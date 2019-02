Guerrilla-actie in bib Wevelgem voor week van de vrijwilliger Alexander Haezebrouck

22 februari 2019

19u40 0 Wevelgem In de bibliotheek van Wevelgem werd vrijdagmorgen een guerrilla-actie gehouden door beweging.net. “We hebben overal bladwijzers met foto’s van één van onze vrijwilligers in de boeken gestoken”, zegt Stephanie Davidts van beweging.net.

“Omdat zaterdag de week van de Vrijwilliger start waarin verschillende organisaties hun vrijwilligers extra bedanken voor hun belangenloze inzet wilden we deze actie houden in de bibliotheek”, vertelt Stephanie Davidts van beweging.net. We hebben van zeven vrijwilligers maar liefst 25.000 kartonnen bladwijzers gemaakt met hun foto. Op de achterkant kan je lezen wat deze vrijwilliger doet. Zo steekt Eva activiteiten ineen voor de jeugdbeweging, helpt Raphael lagere schoolkinderen bij hun huiswerk en geeft Mukkades Nederlandse les aan anderstaligen.” Deze zeven vrijwilligers zijn deze week tijdens de week van de vrijwilliger de ambassadeurs van de meer dan 750.000 vrijwilligers in Vlaanderen. Overal in Vlaanderen zullen de komende week acties zijn om de vrijwilligers in de kijker te zetten.