Groene pluim voor de Propere Strand Lopers Maxime Petit

13 januari 2019

14u25 1 Wevelgem Op de nieuwjaarsreceptie van Groen werden de vrijwilligers van de Proper Strand Lopers beloond met de groene pluim. Afgevaardigde Tim Corbisier kreeg een kunstwerk uit handen van provincieraadslid Veerle Dejaeghere en Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

De Proper Strand Lopers zijn vrijwilligers in Oostende die zich op verschillende locaties aan de Belgische kust, Zeeland en binnenland inzetten om zwerfvuil op te ruimen. “Het zou veel beter zijn mocht het beleid ervoor zorgen dat er veel minder zwerfvuil is, of mocht de mentaliteit van bewoners en toeristen veranderen. Maar tot het zover is, leveren de Proper Strand Lopers zeer waardevol werk om minder afval in onze zee en oceanen te laten belanden”, zegt provincieraadslid Veerle Dejaeghere. De andere genomineerden waren de watermaatschappij IWVA en de West-Vlaamse Milieufederatie. ‘Water’ was dit jaar het thema. “We moeten op een andere manier omgaan met water. We pleiten daar met Groen al vele jaren voor. ”