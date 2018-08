Groenbegeleider op lijst N-VA 10 augustus 2018

Michael Behaeghe (25) krijgt een plaats op de lijst van N-VA voor de verkiezingen. De groenbegeleider, die een tijdje actief geweest is als bestuurder van FC Gullegem, staat gekend als dynamisch organisator. Behaeghe vervangt Sara Vilain op de lijst, die om administratieve redenenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen. Behaeghe kiest voor N-VA omdat hij de partij als rechtlijnig, vrij en ongebonden ziet. "Wevelgem zou al verder staan mochten er meer figuren als Michael kunnen zetelen in de gemeenteraad", zegt lijsttrekker Henk Louf. "We hebben het laatste van deze topper nog niet gezien." (LPS)