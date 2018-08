Graffitikunstwerken sieren Leiebrug 06 augustus 2018

Achttien (inter)nationale artiesten zakten zaterdag naar Wevelgem af, waar onder de brug van de autosnelweg E403 over de Leie, niet ver van de Zuidstraat en voedingsproducent Alpro, een graffiti- en streetartfestival werd gehouden.





De zijkanten van acht zeecontainers werden er letterlijk in de verf gezet, onder de brug. Maar daar bleef het niet bij. "Ook de schuine wand van de Leiebrug werd met toestemming van De Vlaamse Waterweg onder handen genomen. Eén van de blikvangers die je er nu kan bewonderen is een grote hond in graffiti", zegt projectwerker Hanne Callewaert van jeugdclub Ten Goudberge. "Er zijn verder woorden aangebracht, terwijl er tekeningen te zien zijn op de pijlers van de brug." Het graffiti- en streetartfestival ontving zo'n 200 bezoekers en kaderde in Wevelgem-BAT. Dat project is een artistieke haven voor jonge creatievelingen en ondernemers. Zo is in augustus telkens van woensdag tot zondag van 14 uur tot 19 uur de Batbar onder de brug open, terwijl je er ook open ateliers, workshops, optredens en events kan meepikken.





"We laten via een gevarieerd aanbod vooral jongeren in aanraking komen met kunst en creatief denken. En we staan open voor alle suggesties, voor wie nog ideeën heeft", besluit Callewaert. De recentste info over Wevelgem-BAT kan je volgen op www.facebook.com/projectbat.





(LPS)