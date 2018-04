Gouden Kroon strikt kabinetschef voor receptie RESTAURANT VIERT 30-JARIG BESTAAN MET SPECIALE GAST XAVIER COPPENS

26 april 2018

02u30 0 Wevelgem Dit jaar mag restaurant Gouden Kroon dertig kaarsjes uitblazen. Omdat wijlen chef-kok Lieven Defieuw nog privékok was van koning Boudewijn en koningin Fabiola, wordt de voormalige kabinetschef van de koning baron Frans van Daele de centrale gast op de verjaardagsreceptie.

In het restaurant Gouden Kroon in Gullegem hangen heel wat foto's van het koningshuis, politici en ander bekend volk. Maar sinds februari 2015 prijkt een foto van chef-kok Lieven Defieuw in de centrale hal van het restaurant. Wijlen Lieven Defieuw verloor de korte strijd tegen keelkanker. Twee weken na de dood van haar man besliste Viviane Vandoorne om het restaurant verder te zetten. Drie jaar later heeft ze daar allerminst spijt van.





"Het is mijn beste therapie geworden, blijven werken. Werken, dat is verbondenheid met mijn klanten en vele vrienden, maar ook verbondenheid met mijn man. Lieven is hier precies nog elke dag. De nieuwe chef-kok Sonny Noppe leerde de stiel van Lieven. Tien jaar hebben ze samengewerkt. De zelfgemaakte ganzenlever bijvoorbeeld maakt Sonny nu, net als andere gerechtjes die hij leerde van mijn man. Zo blijft Lieven hier aanwezig", vertelt Viviane.





Eind 1988 openden Lieven en Viviane hun restaurant Gouden Kroon. De naam is een knipoog naar de koninklijke ervaring van Lieven, die tien jaar privékok was van koning Boudewijn en koningin Fabiola. "Voor de 30ste verjaardag kan ik daarom dankzij mijn zoon Kevin baron Frans van Daele strikken als centrale gast op een receptie met 200 gasten. De baron is de voormalige kabinetschef van de koning. Het is vrij uniek dat we de man kunnen strikken als gastspreker." Viviane heeft ondertussen beslist om zelf nog vijf jaar Gouden Kroon te runnen. "Veel toekomstplannen maak ik eigenlijk niet meer. Nu ik er alleen voor sta, zie ik wel. Ik heb een moeilijke periode gekend, maar dankzij mijn klanten en het werk blijft het draaglijk. En ook mijn buren en mijn familie blijven een ongelofelijke steun voor mij."





Zingen en babbelen

In het restaurant voelt Viviane zich soms wel eens alleen zonder Lieven. "Hij stond elke dag vrij vroeg in de keuken, zong en babbelde. Dat leven in huis mis ik wel, maar mijn kok doet het prima. Net na het overlijden van Lieven komen de klanten uit medelijden, maar als het niet goed is, zie je hen niet terug. En de klanten zijn blijven komen. Daarom ben ik blij dat ik de kracht had om het restaurant verder te runnen zonder hem. Mijn man en ik hadden nooit woorden. Mijn dochter Sharon zei op een dag dat ze hoopt een man te vinden als haar vader", lacht Viviane.





Restaurant Gouden Kroon pakt uit met een verjaardagsmenu van 23 juni tot en met 15 juli. De receptie met baron van Daele is voor genodigden.