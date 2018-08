Goudbergstraat viert eerste gevelbankje 22 augustus 2018

Feest in de Goudbergstraat gisterenavond, waar zo'n veertig mensen een gevelbankje aan het huis van Wouter Dumoulein (40) en Ineke Garreyn (33) inhuldigden. Het koppel won het bankje door een wedstrijd van de organisatie Lieve Zusjes, Stoere Broers. "We brachten een tijdje geleden met schildersplakband een virtuele geveltuin en bankje in beeld op onze gevel, wat Lieve Zusjes, Stoere Broers overtuigde", zegt Wouter Dumoulein. "We zijn blij met onze gevelbank. Het stimuleert sociale contacten. Buren stoppen spontaan om er even op te zitten en met elkaar te praten, ook als we zelf niet thuis zijn. We combineren het bankje met een kruidenbakje waar omwonenden bijvoorbeeld munt plukken voor in hun mojito-cocktail. De Goudbergstraat is een lange straat, met mensen van diverse pluimage. Ons bankje brengt hen hopelijk wat dichter bij elkaar, zonder elkaars huis plat te lopen. Er is ook een feestcomité, dankzij de inzet van drie koppels. We proberen ieder jaar van een zomerbarbecue tot een kerstdrink of nieuwjaarswandeling te houden. We hopen dat er snel meer gevelbankjes in Wevelgem komen, dat zou leuk zijn", aldus Wouter Dumoulein, die beleidsmedewerker sociale economie in OCMW-organisatie W13 is. Zijn vrouw Ineke Garreyn baat samen met haar ouders schaatsbaan Finlandia in Gullegem uit.





Info: www.gevelbank.be.





