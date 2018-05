Glasbol onder Sint-Maartensplein 17 mei 2018

02u33 0

De afvalintercommunale Mirom laat voor het eerst in Wevelgem een ondergrondse glasbol installeren.





De glasbol komt aan de uitgang van de parking van het vernieuwde Sint-Maartensplein in Moorsele, kant Overheulestraat. Nog twee andere ondergrondse bollen komen later in de Kerkstraat in Gullegem, ter hoogte van het marktplein, en in de Spoorwegstraat in Wevelgem, in plaats van de huidige bovengrondse bol. "Ze zorgen voor minder visuele hinder en ze zijn een pak stiller dan bovengrondse bollen. Want het geluid van brekend glas wordt ondergronds gedempt", zegt schepen van Leefmilieu Stijn Tant (CD&V). "We hopen dat we minder sluikstort zullen aantreffen naast de nieuwe bollen." (LPS)