Gewezen seksbar wordt gesloopt 18 april 2018

De gemeente zoekt een aannemer om een in 2016 voor 120.000 euro aangekochte gewezen prostitutiebar in de Menenstraat 10 te laten slopen. Door het pand af te breken, wordt het kruispunt van de Menenstraat (N8) met de Moorselestraat netter. "Bovendien wordt het uitrijden van de Moorselestraat veiliger omdat chauffeurs er een beter zich op het verkeer krijgen. We bekijken met het agentschap wegen en verkeer welke bijkomende ingrepen er daar nog kunnen", zeggen burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) en schepen van Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V). Een kapelletje in de gevel van de gewezen seksbar wordt behouden en ingepast in een vrijkomende zijgevel van het aanpalende huis in de Menenstraat 12. Die zijgevel wordt bovendien mooi afgewerkt en geïsoleerd. Door een in 2013 ingevoerd verstrengd reglement rond prostitutieruimtes, is het aantal actieve bars in vier jaar tijd van 22 naar zeven gedaald in Wevelgem. (LPS)