Gevelplaten school komen los 15 november 2018

De gevelbekleding in natuursteen van het hoofdgebouw van de gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat in Wevelgem komt los. De arduinen platen moeten weer vastgemaakt worden. Ook de crepi-gevelbekleding van de traphaltoren komt hier en daar los.





"De slechte staat van de ramen is een van de redenen waarom de crepi loskomt", zegt schepen van Onderwijs Geert Breughe (CD&V). "Daarom worden samen met de renovatie van de gevelbekleding meteen ook de vier ramen vervangen. De werken worden samen op 46.893 euro geraamd en worden begin 2019 uitgevoerd, van zodra de weersomstandigheden het toelaten", aldus Breughe.





(LPS)